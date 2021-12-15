Турецкая компания Onur отремонтирует Крещатик в Киеве за 740 миллионов гривен

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" 10 декабря по результатам тендера заключила соглашение с ООО "Онур конструкцион Интернешнл" на ремонт ул. Крещатик в Киеве стоимостью 739,5 млн грн.

Об этом сообщается в системе Prozorro, пишет издание "Наші гроші".

В договоре с подрядчиком нет точных данных по срокам выполнения ремонта, а максимальным сроком указан конец 2023 года.

К торгам было допущено только ООО «Ростдорстрой», но эти два фаворита "Укравтодора" практически не торговались, и аукцион закончился с символической скидкой 0,2%.

Небольшое ЧП "Вектор 12" из Одесской области также подавало заявку на участие в тендере, но фирма не предоставила ряд документов и банковскую гарантию. Следовательно, ее не допустили к участию в торгах.

Как сообщили в компании Onur, размер зарплаты обычных строительных рабочих в этом году составил 20 тысяч грн (18,5 тысячи грн оклад и полторы тысячи гривен на отпускные).

Отметим, что турецкая компания Onur постоянно выигрывает тендеры в рамках президентской программы "Большая стройка".

Так, компания выиграла тендер на строительство аэродрома в Международном аэропорту "Днепропетровск" общей стоимостью 5,64 млрд грн. Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить строительство 3,2 км взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и необходимой взлетно-посадочной инфраструктуры.

Финансирование работ, которые будет выполнять Onur, будет осуществляться за счет средств госбюджета.