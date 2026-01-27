Таксі чи громадський транспорт: що вигідніше українцям взимку?

Зима несе з собою не лише мороз і снігопади, а ще й справжнє випробування для транспортної інфраструктури міст. Автобуси та трамваї запізнюються через ожеледицю, електротранспорт гірше долає слизькі ділянки, а то й взагалі не працює. Тим часом, пасажири змушені довго чекати на продуваних вітром зупинках. Команда порталу Delo.ua вирішила розібратися в класичній дилемі: викликати таксі чи скористатися громадським транспортом в умовах зими.

Громадський транспорт взимку: доступність з компромісами

Громадський транспорт залишається базовим способом пересування в українських містах для мільйонів людей. Автобуси, тролейбуси, трамваї та метро формують основу щоденної мобільності. Особливо для тих, хто регулярно їздить на роботу або навчання. Ключова перевага тут очевидна: доступна вартість проїзду, яка у більшості міст не перевищує 8-20 гривень за одну поїздку.

Для пільгових категорій пасажирів (пенсіонерів, студентів, людей з інвалідністю) проїзд у комунальному транспорті взагалі може бути безкоштовним або значно дешевшим. Для сімей з обмеженим бюджетом це може бути єдиним доступним варіантом.

Втім, саме взимку громадський транспорт демонструє всі свої слабкі сторони найяскравіше. Сніг, ожеледиця та складні погодні умови призводять до масових затримок, змін графіків і непередбачуваності руху. Автобус, який за розкладом має прибути о 8:15, може з'явитися о 8:45 або не з'явитися взагалі через технічні проблеми чи перекриття доріг. І це ще не всі проблеми громадського транспорту взимку, зокрема містяни можуть стикатися з іншими викликами:

тривале очікування на холодних зупинках без опалювальних павільйонів, особливо вранці та пізно ввечері, коли температура опускається найнижче;

переповнені салони у години пік, де неможливо навіть триматися за поручні через натовп людей у важкому зимовому одязі;

часті скасування рейсів через технічні несправності транспорту;

складність пересування з дітьми, літніми людьми або з важкими речами у слизьких та переповнених салонах.

Окрема проблема – стан зупинок у зимовий період. Більшість з них не мають нормального укриття від вітру та снігу, лавки покриті кригою, а освітлення може і не працювати.

Таксі взимку: комфорт за додаткову плату

На цьому тлі таксі виглядає привабливою альтернативою. Так, можна уникнути яка більшості зимових незручностей одним натисканням кнопки у мобільному додатку. Додаткові 50-100 гривень виглядають розумною інвестицією у збереження часу і нервів. Тепло в салоні, м'які сидіння, можна послухати музику або працювати з ноутбуком – такого у переповненій маршрутці не зустрінеш.

Крім того, таксі менш залежне від розкладів і маршрутів. Навіть коли комунальний транспорт працює зі збоями або скорочує кількість рейсів через негоду, служби таксі зазвичай залишаються доступними цілодобово. Плюс це ще переваги, як:

прямий маршрут без зайвих зупинок та пересадок;

можна перевозити важкі покупки, багажу або дитячий візок без клопоту;

безпека поїздок пізно ввечері або вночі.

Проте за всі ці зручності доводиться платити значно більше. Вартість поїздки таксі у 8-15 разів перевищує проїзд у громадському транспорті. Особливо дорого це може бути у години пік або під час погіршення погодних умов, коли вмикаються підвищені тарифи. Щоденне використання таксі для поїздок на роботу може обійтися у 4000-6000 гривень на місяць проти 300-500 гривень на громадський транспорт.

Коли вигідніше таксі, а коли - громадський транспорт?

Для об'єктивної оцінки розглянемо конкретний сценарій: щоденні поїздки на роботу і назад, відстань 7 кілометрів в один бік, 22 робочих дні на місяць. При використанні громадського транспорту з однією пересадкою витрати складуть близько 16 гривень за поїздку туди-назад, або 352 гривні на місяць. З місячним абонементом ця сума знижується до 250-300 гривень.

Та сама дистанція таксі обійдеться в середньому 120-150 гривень за поїздку туди-назад у звичайний час, або 2640-3300 гривень на місяць. У години пік з підвищеними тарифами сума може зрости до 4000-4500 гривень. Різниця у 10-15 разів змушує більшість українців обирати комунальний транспорт як основний варіант незалежно від погодних умов. Отже, це особливо вигідно у ряді випадків.

Щоденні регулярні поїздки на роботу та назад за одним і тим самим маршрутом. Ситуації, де економія коштів у пріоритеті над комфортом та часом. Короткі відстані в межах 2-3 зупинок, де очікування не затягується надовго. Поїздки в денний час, коли транспорт ходить регулярно і немає критичних затримок.

Однак є ситуації, коли таксі виявляється економічно виправданим рішенням:

важливі зустрічі або медичні призначення, де запізнення неприпустиме;

вечірній та нічний час, коли громадський транспорт працює з обмеженнями або зовсім не ходить;

поїздки з маленькими дітьми, літніми родичами або при поганому самопочутті;

треба перевезти важкі покупки або інші габаритні речі.

Але зазвичай українці комбінують обидва варіанти залежно від конкретної ситуації. Базові щоденні поїздки на роботу здійснюються громадським транспортом, а таксі використовується епізодично. Наприклад, у складну погоду, при поганому самопочутті, для важливих зустрічей або пізніх повернень додому.

У зимових умовах не існує універсальної відповіді на питання, що вигідніше: громадський транспорт чи таксі. Для більшості українців з обмеженим бюджетом комунальний транспорт залишається оптимальним варіантом щоденних поїздок незалежно від погодних умов.

Водночас у складних погодних умовах, за браку часу або при особливих обставинах таксі стає вдалим рішенням. Тому взимку багато українців комбінують обидва варіанти.