У Стамбулі спустили на воду український корвет "Гетьман Іван Виговський"

1 серпня у Стамбулі відбулася урочиста церемонія спуску на воду українського корвета "Гетьман Іван Виговський". У заході взяли участь міністр оборони України Рустем Умєров та перша леді Олена Зеленська.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Через повномасштабну війну корвет будувався в Туреччині. Він оснащені найсучаснішим озброєнням і стане важливим доповненням до українського флоту, підвищуючи обороноздатність країни.

"Україна вже зламала домінування російського флоту на морі, знищивши десятки суден. Ми активно розширюємо можливості українських Військово-Морських Сил у Чорному та Азовському морях", - розповів міністр оборони Рустем Умеров.

Це вже другий корвет типу Adа, зібраний на суднобудівному заводі Туреччини на замовлення України. Попередній, "Гетьман Іван Мазепа", проходить випробування в морі.

"Потужне судно буде запорукою безпеки всього регіону, спільного моря наших країн. Бо Україна обороняє не тільки себе, а й сам принцип мирного співіснування для всіх", - підкреслила Олена Зеленська під час виступу.

Президент Володимир Зеленський відповідним указом присвоїв корвету ім'я гетьмана Івана Виговського 8 березня. Президент пояснив такий вибір метою відновлення історичних традицій національного війська та увічнення пам'яті Мазепи як видатного українського державного діяча й гетьмана Війська Запорозького.

Додамо, Ada — тип ракетних корветів, частина проєкту MILGEM, розроблених в першу чергу для ВМС Турецької Республіки, а корвет — це тип військового корабля, який зазвичай менший за фрегат, але більший за патрульний катер. Корвети призначені для виконання різноманітних бойових завдань у прибережних водах, хоча деякі сучасні корвети можуть виконувати місії і в океанічних умовах. Вони зазвичай мають добре збалансоване озброєння, включаючи артилерію, ракети, торпеди та протичовнове обладнання.