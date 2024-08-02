В Стамбуле спустили на воду украинский корвет "Гетман Иван Выговский"

1 августа в Стамбуле состоялась торжественная церемония спуска на воду украинского корвета "Гетман Иван Выговский". В мероприятии приняли участие министр обороны Украины Рустем Умеров и первая леди Елена Зеленская.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Из-за полномасштабной войны корвет строился в Турции. Он оснащен самым современным вооружением и станет важным дополнением к украинскому флоту, повышая обороноспособность страны.

"Украина уже сломала доминирование российского флота на море, уничтожив десятки судов. Мы активно расширяем возможности украинских Военно-Морских Сил в Черном и Азовском морях", – рассказал министр обороны Рустем Умеров.

Это уже второй корвет типа Adа, собранный на судостроительном заводе Турции по заказу Украины. Предыдущий, "Гетман Иван Мазепа", проходит испытание в море.

"Мощное судно будет залогом безопасности всего региона, общего моря наших стран. Потому что Украина защищает не только себя, но и сам принцип мирного сосуществования для всех", — подчеркнула Елена Зеленская во время выступления.

Президент Владимир Зеленский соответствующим указом присвоил корвету имя гетмана Ивана Выговского 8 марта. Президент объяснил такой выбор целью восстановления исторических традиций национальной армии и увековечения памяти Мазепы как выдающегося украинского государственного деятеля и гетмана Войска Запорожского.

Добавим, Ada — тип ракетных корветов, часть проекта MILGEM, разработанных в первую очередь для ВМС Турецкой Республики, а корвет — это тип военного корабля, который обычно меньше фрегата, но больше патрульного катера. Корветы предназначены для выполнения различных боевых задач в прибрежных водах, хотя некоторые современные корветы могут выполнять миссии и в океанических условиях. Они обычно имеют хорошо сбалансированное вооружение, включая артиллерию, ракеты, торпеды и противолодочное оборудование.