В Турции начались испытания украинского корвета "Гетман Иван Мазепа"

Новейший украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" (F-211) вышел из корабельни RMK Marine на первые ходовые испытания.

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Соответствующие фото обнародовал турецкий морской обозреватель en_balci в своем Х, сообщает Милитарный.

О чем свидетельствуют снимки "Гетмана Ивана Мазепы"

Издание пишет, что на обнародованных фотографиях видно, что корабль уже вооружен 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой Super Rapid производства итальянской компании OTO Melara.

Корвет "Гетман Иван Мазепа" (F-211). Фото: en_balci

Также на носу корабля видна открытая крышка морского зенитно-ракетного комплекса VL MICA, появление которого анонсировали еще в марте 2023 года.

Над вертолетным ангаром установлена морская версия турецкой 35-мм зенитной установки Korkut от компании Aselsan.

Другой продукцией компании на борту «Мазепы» являются 12,7-миллиметровые дистанционно управляемые установки STAMP, установленные по левому и правому борту корабля.

Корвет "Гетман Иван Мазепа" (F-211). Фото: en_balci

Кроме того можно заметить типичные для кораблей проекта Ada радар системы управления огнем Thales Sting EO MK2, систему спутниковой связи от Aselsan, систему радиоэлектронной борьбы ARES-2N и систему постановки дипольных помех Mk 36 SRBOC.

Также на корвете "Гетман Иван Мазепа" установлен тактический навигационный радар ALPER, а для обнаружения воздушных целей установлен 3D-радар SMART-S MK2.

Корвет "Гетман Иван Мазепа" (F-211). Фото: en_balci

"На обнародованных фотографиях не видны торпедные аппараты и пусковые установки противокорабельных ракет, поэтому можно лишь предполагать, что корвет вооружен торпедами Murene 90 Impact и противокорабельными ракетами Harpoon и маловероятно - Atmaca", - пишет издание.

Напомним, что корвет "Гетман Иван Мазепа" был спущен на воду в октябре 2022 года. Церемонию закладки провели в сентябре 2021 года, а в конце декабря того же года начали складывать корпус.

Имя для будущего флагмана украинского военного флота выбрал президент Украины Владимир Зеленский. В указе от 18 августа он объяснил такой выбор целью восстановления исторических традиций национальной армии и увековечения памяти Мазепы как выдающегося украинского государственного деятеля и гетмана Войска Запорожского.

Напомним, что фрегат "Гетман Сагайдачный", ранее являвшийся флагманом украинских ВМС, был затоплен в Николаеве в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Министр обороны Алексей Резников объяснял, что это было сделано, чтобы он не достался врагу.

Ранее планировалось, что до конца 2022 года корабль с частичным оснащением отбуксируют в Украину на достройку, однако из-за полномасштабной российско-украинской войны корабль был достроен и оснащен в Турции.