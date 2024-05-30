В Туреччині почались випробування українського корвета "Гетьман Іван Мазепа"

Новітній український корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F-211) вийшов із корабельні RMK Marine на перші ходові випробування.

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Відповідні фото оприлюднив турецький морський оглядач en_balci у своєму Х, передає Мілітарний.

Про що свідчать знімки "Гетьмана Івана Мазепи"

Видання пише, що на оприлюднених фотографіях видно, що корабель уже озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid виробництва італійської компанії OTO Melara.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F-211). Фото: en_balci

Також на носі корабля видно відкриту кришку морського зенітно-ракетного комплексу VL MICA, появу якого анонсували ще у березні 2023 року.

Над гелікоптерним ангаром встановлена морська версія турецької 35-мм зенітної установки Korkut від компанії Aselsan.

Іншою продукцією компанії на борту «Мазепи» є 12,7-міліметрові дистанційно керовані установки STAMP, які встановлені по лівому й правому борту корабля.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F-211). Фото: en_balci

Крім того, можна помітити типові для кораблів проєкту Ada радар системи управління вогнем Thales Sting EO MK2, систему супутникового зв’язку від Aselsan, систему радіоелектронної боротьби ARES-2N та систему постановки дипольних перешкод Mk 36 SRBOC.

Також на корвет "Гетьман Іван Мазепа" встановлений тактичний навігаційний радар ALPER, а для виявлення повітряних цілей встановлений 3D-радар SMART-S MK2.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F-211). Фото: en_balci

"На оприлюднених світлинах не видно торпедні апарати та пускові установки протикорабельних ракет, тож можна лише припускати, що корвет озброєний торпедами Murene 90 Impact і протикорабельними ракетами Harpoon і малоймовірно — Atmaca", - пише видання.

Нагадаємо, що корвет "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду у жовтні 2022 року. Церемонію закладки провели у вересні 2021 року, а наприкінці грудня того ж року почали складати корпус.

Додамо, що ім’я для майбутнього флагману українського військового флоту обрав президент України Володимир Зеленський. В указі від 18 серпня він пояснив такий вибір метою відновлення історичних традицій національного війська та увічнення пам'яті Мазепи як видатного українського державного діяча й гетьмана Війська Запорозького.

Нагадаємо, що фрегат "Гетьман Сагайдачний", що раніше був флагманом українських ВМС, був затоплений в Миколаєві в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Міністр оборони Олексій Резніков пояснював, що це було зроблено, аби він не дістався ворогу.

Раніше планувалося, що до кінця 2022 року корабель із частковим оснащенням відбуксирують в Україну на добудову, однак через повномасштабну російсько-українську війну корабель добудували та оснастили у Туреччині.