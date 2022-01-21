Украинские автоперевозчики требуют от Польши увеличить квоту разрешений на международные перевозки

Украинские международные автоперевозчики провели акцию у Посольства Республики Польша в Украине. Они требуют не ущемлять их права уменьшением квоты разрешений на международные перевозки.

Об этом сообщает в Facebook Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) Украины.

Обращение с просьбой способствовать возобновлению практики выдачи украинским перевозчикам квоты в количестве 200 тысяч разрешений в 2022 году, как это предусмотрено Соглашением об Ассоциации между Украиной и ЕС, участники передали Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Польша в Украине.

"Украина всегда ощущала поддержку со стороны Республики Польша и ее народа, особенно в период Революции Достоинства и агрессии со стороны северного соседа. Польша одной из первых стран Европейского Союза ратифицировала Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС. Вместе с тем, в последние годы мы не находим поддержки и понимания в вопросе, касающемся обеспечения торгово-экономических связей Украины со странами ЕС и непосредственно с Республикой Польша, из-за уменьшения польской стороной квоти разрешений на международные автомобильные перевозки с 200 до 160 тысяч в год", — подчеркнул во время акции президент АсМАП Украины Леонид Костюченко.

Уменьшение квоты разрешений, по словам Костюченко, негативно влияет на работу экспортеров и перевозчиков, блокирует перевозки в более чем десяток стран Европы, наносит экономический ущерб Украине и странам ЕС и является нарушением статьи 136 Соглашения об Ассоциации, согласно которой квота разрешений должна быть не меньше 200 тысяч в год.

Ранее в Мининфраструктуры Украины заявляли, что из-за сокращения польской стороной с 2019 года количества разрешений с 200 тысяч до 160 тысяч в год потери Украины только в 2020 году составили 500 млн евро — почти столько она получила последним траншем МВФ.

В 2021 году польская сторона впервые не дала ни одного дополнительного разрешения.

При этом через границу именно с Польшей проходит около 40% перевозок из Украины в 12 стран Евросоюза.