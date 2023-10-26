Україна призупинила рух суден через тимчасовий зерновий коридор. У Мінвідновлення це спростовують

З 26 жовтня Україна призупинила прохід суден новим тимчасовим зерновим коридором через загрозу з боку російських військових літаків.

Про це повідомила консалтингова компанія Barva Invest посилаючись на Адміністрацію морських портів України.

Зазначається, що таке призупинення фактично вже діяло протягом останніх двох днів, оскільки військові посилаються на загрозу, що виникла внаслідок збільшення активності російської авіації. Проте, це обмеження негативно позначається на суднах, які вже завантажені зерном на експорт.

Як відомо, Київ спеціально створив цей коридор, тому що після призупинення роботи "зернової угоди" компанії, що займаються судноплавством та страхуванням, висловили стурбованість щодо безпеки та неможливості виконувати рейси. Тому тимчасові маршрути руху цивільних суден з та до чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року.

"Ці обмеження означають простої суден. Ті учасники ринку, які зараз зі своєї кишені виплачують гроші за простої, при подальшій діяльності в Україні будуть закладати ці ризики та перекладати додаткові затрати вниз по логістичному ланцюжку. Як завжди, в результаті це відчує виробник на рівні закупівельної ціни", - йдеться в повідомленні Barva Invest.

Наталія Гуменюк, представниця Об'єднаного координаційного центру Південного оперативного командування, повідомила, що російська тактична авіація виявила підвищену активність неподалік від морського торговельного шляху вздовж Чорного моря і скинула у воду чотири вибухові пристрої.

Вона відзначила, що такі події можуть свідчити про спроби Російської Федерації дискредитувати Збройні Сили України та заважати нормальному руху суден.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 18 жовтня заявив, що літаки РФ з ракетами "Кинджал" патрулюватимуть простір над Чорним морем, чим хотів продемонструвати військову силу РФ.

Заява Путіна відповідає типовій російській риториці, спрямованої на внутрішню аудиторію, яка називає Захід "агресором", а агресію РФ - "необхідною для захисту держави".

Що кажуть у Міністерстві відновлення

Міністерство відновлення спростувало дану інформацію і повідомило, що порти всі заяви, порти Великої Одеси продовжують обробляти судна, які пройшли тимчасовим коридором.

"Інформація щодо скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів Великої Одеси не відповідає дійсності. Враховуючи, що коридор було впроваджено в надскладних умовах військової агресії Росії, його функціонування відбувається з урахуванням військової обстановки та погодних умов", - йдеться в повідомленні.

Наразі, в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаження прибули 23 судна, а всього коридором на вхід скористалося 51 судно.

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