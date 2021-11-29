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В Киеве транспорт не будет выходить на маршруты без отопления
В Киеве запретили работу общественного транспорта без отопления.
Также в транспорте должны будут делать влажную уборку после смены. Такие меры приняты в рамках профилактических мер в столице в эпидемические сезоны 2021 и 2022 годов.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Отмечается, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник утвердил распоряжение о профилактических мерах в Киеве в эпидемические сезоны 2021 и 2022 годов. Согласно документу, теперь запрещена работа общественного транспорта без отопления.
Также Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета обязан обеспечить:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- недопущение выхода общественного транспорта на маршруты с неисправной отопительной системой;
- организацию влажной уборки пассажирского транспорта после окончания рабочей смены.
Ранее Департамент транспортной инфраструктуры Киева принял решение разорвать договоры с перевозчиками, обслуживающими 21 маршрут в городе, и убрал с них 170 автобусов.
Напомним, ранее в КГГА заявили о планах поднять цены на проезд в общественном транспорте Киева до 20 гривен с 1 января 2022 года. Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснял, что столица вынуждена идти на такие меры, чтобы обеспечить стабильную работу общественного транспорта и безопасность перевозки пассажиров.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте не будет рассматриваться до конца отопительного сезона.