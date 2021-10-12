Транспорт 40 минут назад

Транспортный коллапс: с улиц Киева уберут 170 маршруток

Всего с линий будут убраны 170 автобусов частных перевозчиков, с которыми расторгнуты договоры

С улиц Киева уберут 170 маршруток С улиц Киева уберут 170 маршруток
С улиц Киева уберут 170 маршруток

Департамент транспортной инфраструктуры Киева принял решение разорвать договоры с перевозчиками, обслуживающими 21 маршрут в городе, и убирает с них 170 автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Такое решение было принято в результате проверки, в ходе которой выявлено несоответствие транспорта, реально работавшего на линии, с теми данными, которые перевозчики подавали на конкурс.

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Как отмечается в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, были выявлены факты фальсификации подаваемой информации, несоответствие пассажировместимости и экологического класса автобусов, не соответствовали даже номерные знаки автобусов, которые были поданы на конкурс и реально обслуживающих маршрут.

"Проверка выявила, что на предыдущие конкурсы ради победы в них этими перевозчиками подавались сфальсифицированы данные. В частности, неверно указывались государственные номера и пассажировместимость автобусов, период обновления автобусного парка и информация относительно экологичности машин. Также на конкурс заявлялись одни автобусы, а документы подкладывались на совершенно другие", —  сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Константин Усов.

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По его словам, город готовится к "определенной бурной реакции" со стороны устраненных перевозчиков.

Для того чтобы предотвратить провокации, незаконные силовые действия и не допустить физического уничтожения или похищения перевозчиками-нарушителями документов, по которым аудит продолжается, Коммунальная служба перевозок заключила договор с Муниципальной стражей и усилила охрану предприятия.

Всего с линий будут убраны 170 автобусов частных перевозчиков, с которыми расторгнуты договора. Для обеспечения перевозок пассажиров на данных маршрутах будут задействованы машины "Киевпастранса", а также при необходимости, автобусы других перевозчиков.

Ранее сообщалось, что власти Киева намерены заставить городских перевозчиков включать кондиционер в маршрутках, а также убрать музыку и плакаты из салонов.

Напомним, за время карантина киевские частные перевозчики неоднократно требовали увеличения цены проезда, поскольку из-за ограничений по перемещению граждан им приходилось работать в убыток.

В мае представители коммунальных перевозчиков, Киевского метрополитена и "Киевпастранса" обратились к городской власти с просьбой поднять стоимость проезда в метро до 20 грн и до 25 грн — в наземном коммунальном транспорте.

После этого мэр Киева заявил, что, по его данным, реальная стоимость проезда на данный момент составляет 15 грн.

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