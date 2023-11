Всеукраїнський День Логіста - єдина наймасштабніша логістична виставка в Україні пройде 23-24 листопада в Києві

Цей захід традиційно обʼєднає представників галузі для вирішення всіх етапів ланцюга постачання, підвищення ефективності складської обробки товарів, транспортного та інформаційного забезпечення компаній, роботи з персоналом у логістиці, а також передачі логістичних бізнес-процесів на аутсорсинг. Учасники зможуть відвідати 40+ виставкових стенда рішень, послуг, обладнання та техніки для логістики.

Генеральний партнер, Група компаній Links Group

Партнери: Consulting for Retail, Konsort, Quantum International, Fair Logics, Forwarding, YouCoach, ABM Cloud , WEZOM, Альтерра Груп, Ліберті Україна , K2 Cloud ERP, Alfa, Development Group, KAPELOU, Пульс Лоджистик, ANT-Logistics, Global Ocean Link, ItUa, Sheriff , Tanit Group, УВК-Інтернешнл, Вчасно

Серед спікерів:

1. Катерина Кузьміна, очільниця напрямку закупівель та сталого розвитку AB InBev Efes Україна - Роль закупок в логістиці

2. Дискусійна панель на тему - Інноваційні рішення від Zebra Technologies. Практика реалізації проектів у Bayadera Group та Flora Organic

 Сергій Жук, Co-founder LLC Links Group

 Олександр Нагорний, Co-founder LLC Links Group

 Дмитро Кондрат, представник компанії ZEBRA TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED

 Олексій Лук’янюк, Head of projects and programs Department, Department Of Logistics Bayadera Group

 Віталій Подольніков, co-founder Flora Org

3. Алла Кругляк, Керівник департаменту мультимодальних перевезень в Euro Forwarding - Досвід в міжнародній логістиці понад 15 років - Прибираємо із ланцюга постачання зайві ланки: пряма консоль до Києва з Китаю налагоджена і працює

4. Святослав Олійник, СЕО Intuiflow в компанії ABM Cloud - Автопілот в управлінні запасами

5. Геннадій Гриненко, директор з розвитку компанії "Альтерра Груп" - Ринок складської логістики – аналіз ситуації і перспективи розвитку. Відбудовані, відновлені, переміщені, нові та на стадії будівництва складські і логістичні комплекси. Прогноз розвитку ринку складської і логістичної нерухомості – географія, характеристики, вакантність, актуальні ціни.

6. Вікторія Наумчева, засновниця компанії Fair Logics, виступила з доповіддю - Мультимодальні перевезення: новий глобус України.

7. Онуфрієнко Максим, CEO Alfa Development Group - Відновлення будівництва логістичних комплексів в умовах війни. Рішучі кроки вперед.

8. Анастасія Конончук, Виконуюча обов’язків Директора з Маркетингу ANT - Logistics - Оновлення сервісу та мобільного додатку ANT-Logistics

9. Хахва Анна, директор київської філії Global Ocean Link - Специфіка співпраці з лініями та експедиторами у воєнний час.

10. Артем Федій, менеджер по роботі з клієнтами асоціації KONSORT - 4 ефективні рішення сортування вантажів для оптимізації логістичних процесів

11. Рудюк Сергій Анатолійович, Директор компанії ТОВ К2Р - ERP система K2 Cloud ERP та модуль WMS для автоматизації складів

12. Смаль Андрій, Founder ItUa - Свобода автоматизації логістики або чіткі рамки готових рішень.

13. Труба Олександр, Директор компанії KAPELOU, Юрій Соневицький, CEO компанії UB1, Бартош Фурман, директор компанії Quantum International - Автоматизація UB1: Інструменти, технології, результат.

14. Олександр Кустреюк, Керівник проєкту ВЧАСНО.EDI - Чи готовий бізнес та провайдери до впровадження е-ТТН?

Повна програма та Реєстрація тут

Контакти:+38 067-502-30-13, [email protected]