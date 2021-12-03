Заказ групповых билетов и поиск забытых вещей: "Укрзализныця" запускает портал заказа сервисных услуг

"Укрзализныця" запустила портал заказа сервисных услуг. В него уже добавили функцию "заказ групповых билетов онлайн", а в дальнейшем запустят еще несколько услуг. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Оформление групповых перевозок для физических и юридических лиц доступно для пассажиров в бета-версии.

"Ранее для того, чтобы оформить групповую перевозку, пассажирам нужно было дважды обращаться в кассы вокзалов — сначала, чтобы заполнить вручную заявление и предварительно зарезервировать вагон, затем для того, чтобы произвести оплату услуги. С 3 декабря оформить заявку и оплатить бронирование можно удаленно на портале, получив просчет и оплатив его по реквизитам", — рассказали в компании.

Заказчику групповой перевозки нужно будет обращаться в кассу, только чтобы оплатить и получить билеты. В дальнейшем и этот этап переведут в онлайн-формат.

Заказ групповых билетов — первая из функций, которую добавили на портал. Специалисты продолжают разрабатывать еще ряд онлайн-заказов:

поиск забытых вещей;

заказ вокзального помощника для маломобильных пассажиров;

заказ специального вагона для перевозки людей с инвалидностью;

заказ вагона-автомобилевоза и вагона-салона.

Все онлайн-заказы будут доступны до конца января 2020 года, обещают в "Укрзализныце".

Параллельно компания возобновляет рейсы поездов. С 11 декабря возобновляет прямой поезд №36/35 из Одессы в польский Перемышль (Пшемысль). Он будет курсировать ежедневно.

4 ноября УЗ возобновила после полуторагодичного перерыва поезд Киев — Варшава. Ранее же, с 10 октября, был возвращен поезд Киев — Перемышль.