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Заказ групповых билетов и поиск забытых вещей: "Укрзализныця" запускает портал заказа сервисных услуг
"Укрзализныця" запустила портал заказа сервисных услуг. В него уже добавили функцию "заказ групповых билетов онлайн", а в дальнейшем запустят еще несколько услуг. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Оформление групповых перевозок для физических и юридических лиц доступно для пассажиров в бета-версии.
Заказчику групповой перевозки нужно будет обращаться в кассу, только чтобы оплатить и получить билеты. В дальнейшем и этот этап переведут в онлайн-формат.
Заказ групповых билетов — первая из функций, которую добавили на портал. Специалисты продолжают разрабатывать еще ряд онлайн-заказов:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- поиск забытых вещей;
- заказ вокзального помощника для маломобильных пассажиров;
- заказ специального вагона для перевозки людей с инвалидностью;
- заказ вагона-автомобилевоза и вагона-салона.
Все онлайн-заказы будут доступны до конца января 2020 года, обещают в "Укрзализныце".
Параллельно компания возобновляет рейсы поездов. С 11 декабря возобновляет прямой поезд №36/35 из Одессы в польский Перемышль (Пшемысль). Он будет курсировать ежедневно.
4 ноября УЗ возобновила после полуторагодичного перерыва поезд Киев — Варшава. Ранее же, с 10 октября, был возвращен поезд Киев — Перемышль.