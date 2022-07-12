В Україні повністю переглянуть класифікатор професій

Кабінет міністрів на засіданні 12 липня утворив міжвідомчу робочу групу з питань реформування класифікатора професій. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Робоча група буде тимчасовим консультативно-дорадчим органом уряду, основним завданням якого буде розроблення концепції реформування цього національного класифікатора з метою гармонізації його з міжнародними стандартами класифікації занять, професій, професійних кваліфікацій, освіти та приведення його у відповідність із Міжнародною стандартною класифікацією занять ISCO-08.

Також затверджено положення про зазначену міжвідомчу робочу групу і визначено її склад, однак інших подробиць Мельничук не повідомив.

Натомість уряд на засіданні у вівторок також прийняв низку інших рішень, зокрема передбачив, що гроші, що мали йти на забезпечення належних умов в’їзду та виїзду осіб на окуповані території, в умовах воєнного стану мають йти на координацію гуманітарних коридорів для безпечного транзиту гуманітарної допомоги на окуповану територію та/або надання допомоги людям на окупованій території та/або евакуації їх звідти.

Крім того, визначено, що такі кошти йтимуть і на забезпечення оперативного реагування на звернення громадян, які проживають на окупованій та/або прилеглій до неї території, отримані на телефонну "гарячу" лінію.

Уряд також затвердив план заходів з виконання угоди між Україною та Європейським союзом про спільний авіаційний простір відповідальними центральними органами виконавчої влади, зокрема і до, і після набрання цією угодою чинності.

Зазначимо, що Верховна Рада ратифікувала угоду про спільний авіаційний простір з ЄС ще 17 лютого - за тиждень до початку війни, яка наразі зробила неможливими пасажирські авіаперевезення в Україні. Для набуття чинності її також мають ратифікувати всі 27 країн-членів Євросоюзу.

Окрім цього, 12 липня Кабмін погодив перетворення державного підприємства "Укрхімтрансаміак" в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Установлено, що майно підприємства, яке забезпечує цілісність діяльності з транспортування магістральними трубопроводами, а також самі трубопроводи, призначені для транспортування хімічних продуктів, закріплюються за цим АТ на праві господарського відання та не підлягають відчуженню.

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