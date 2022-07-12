В Украине полностью просмотрят классификатор профессий

Кабинет министров на заседании 12 июля создал межведомственную рабочую группу по реформированию классификатора профессий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Рабочая группа будет временным консультативно-совещательным органом правительства, основной задачей которого будет разработка концепции реформирования этого национального классификатора с целью гармонизации его с международными стандартами классификации занятий, профессий, профессиональных квалификаций, образования и приведение его в соответствие с Международной стандартной классификацией занятий ISCO-08.

Также утверждено положение об указанной межведомственной рабочей группе и определен ее состав, однако других подробностей Мельничук не сообщил.

В то же время правительство на заседании во вторник также приняло ряд других решений, в частности, предусмотрело, что деньги, которые должны были идти на обеспечение надлежащих условий въезда и выезда лиц на оккупированные территории, в условиях военного положения должны идти на координацию гуманитарных коридоров для безопасного транзита гуманитарной помощи на оккупированную территорию и/или оказание помощи людям на оккупированной территории и/или эвакуации их оттуда.

Кроме того, определено, что такие средства будут идти и на обеспечение оперативного реагирования на обращения граждан, проживающих на оккупированной и/или прилегающей к ней территории, полученные через телефонную горячую линию.

Правительство также утвердило план мероприятий по выполнению соглашения между Украиной и Европейским союзом о совместном авиационном пространстве ответственными центральными органами исполнительной власти, в том числе и до, и после вступления этого соглашения в силу.

Отметим, что Верховная Рада ратифицировала соглашение о совместном авиационном пространстве с ЕС еще 17 февраля - за неделю до начала войны, которая в настоящее время сделала невозможными пассажирские авиаперевозки в Украине. Для вступления в силу ее также должны ратифицировать все 27 стран-членов Евросоюза.

Кроме того, 12 июля Кабмин согласовал превращение государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Установлено, что имущество предприятия, которое обеспечивает целостность деятельности по транспортировке по магистральным трубопроводам, а также сами трубопроводы, предназначенные для транспортировки химических продуктов, закрепляются за этим АО на праве хозяйственного ведения и не подлежат отчуждению.

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