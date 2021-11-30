Пилот дрона, полиграфолог и капеллан: в Украине появится множество новых профессий

Министерство экономики обновило классификатор профессий ДК 003:2010, согласно которому в Украине вводится ряд новых профессий.

Соответствующий приказ №810-21 обнародован на сайте Минэкономики.

По информации министерства, в Украине в сфере IT-технологий вводятся следующие профессии:

– специалист по управлению беспилотными летательными аппаратами;

– разработчик систем защиты информации;

– администратор сетей и систем;

– аналитик угроз безопасности;

– аналитик безопасности информационно-телекоммуникационных систем;

– дознаватель (сфера кибербезопасности и защиты информации);

– эксперт-криминалист в сфере кибербезопасности;

– специалист по криптологической защите;

– следователь по киберпреступлениям;

– специалист по тестированию систем защиты информации.

Кроме этого, в медицинской сфере также появились новые профессии. Так, в классификатор вводятся:

– цитоморфолог;

– врач-хирург-дерматолог;

– врач-гематолог-детский онколог;

– врач-стоматолог-пародонтолог;

– врач ветеринарной медицины по общественному здоровью;

– терапевт языка и речи.

Вносится также ряд изменений в профессии из сферы образования. В частности, в классификаторе появились позиции:

– концертмейстер искусствоведческого лицея;

– консультант центра профессионального развития;

– инструктор-методист по информационной безопасности и кибербезопасности;

– ассистент учителя.

В классификатор профессий также вводятся такие названия профессий, как:

– специалист по вопросам молодежи;

– старший оперуполномоченный по особым поручениям;

– капеллан;

– священнослужитель;

– полиграфолог;

– дистанционный командир беспилотного воздушного судна;

– дистанционный пилот-испытатель беспилотника;

– начальник стрельбища, оператор службы "102";

– член Национального совета.

В сфере религии в Украине появятся:

– руководители религиозных организаций;

– руководители религиозных общин;

– глава объединения (предстоятель, патриарх, верховный архиепископ, митрополит, главный раввин, верховный муфтий, старший епископ и другие).

В Минэкономики также решили заменить позицию "провизор" на "фармацевт", а "фармацевт" – на "фармацевтический ассистент".

Изменения предусматривают также замену позиций "преподаватели" на "профессионалы в отрасли образования и обучения", "авиадиспетчеры" на "авиадиспетчеры и специалисты, которые управляют беспилотными воздушными судами".

Ранее в докладе The Future of Jobs сообщалось, что в ближайшие пять лет с рынка труда могут исчезнуть 85 млн рабочих мест, однако развитие технологий создаст 97 млн новых.

Напомним, в феврале в Государственном центре занятости Минсоцполитики составили рейтинг самых востребованных профессий в 2020 году на внутреннем рынке труда.