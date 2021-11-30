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Пилот дрона, полиграфолог и капеллан: в Украине появится множество новых профессий
Министерство экономики обновило классификатор профессий ДК 003:2010, согласно которому в Украине вводится ряд новых профессий.
Соответствующий приказ №810-21 обнародован на сайте Минэкономики.
По информации министерства, в Украине в сфере IT-технологий вводятся следующие профессии:
– специалист по управлению беспилотными летательными аппаратами;Подписывайтесь на наш YouTube канал
– разработчик систем защиты информации;
– администратор сетей и систем;
– аналитик угроз безопасности;
– аналитик безопасности информационно-телекоммуникационных систем;
– дознаватель (сфера кибербезопасности и защиты информации);
– эксперт-криминалист в сфере кибербезопасности;
– специалист по криптологической защите;
– следователь по киберпреступлениям;
– специалист по тестированию систем защиты информации.
Кроме этого, в медицинской сфере также появились новые профессии. Так, в классификатор вводятся:
– цитоморфолог;
– врач-хирург-дерматолог;
– врач-гематолог-детский онколог;
– врач-стоматолог-пародонтолог;
– врач ветеринарной медицины по общественному здоровью;
– терапевт языка и речи.
Вносится также ряд изменений в профессии из сферы образования. В частности, в классификаторе появились позиции:
– концертмейстер искусствоведческого лицея;
– консультант центра профессионального развития;
– инструктор-методист по информационной безопасности и кибербезопасности;
– ассистент учителя.
В классификатор профессий также вводятся такие названия профессий, как:
– специалист по вопросам молодежи;
– старший оперуполномоченный по особым поручениям;
– капеллан;
– священнослужитель;
– полиграфолог;
– дистанционный командир беспилотного воздушного судна;
– дистанционный пилот-испытатель беспилотника;
– начальник стрельбища, оператор службы "102";
– член Национального совета.
В сфере религии в Украине появятся:
– руководители религиозных организаций;
– руководители религиозных общин;
– глава объединения (предстоятель, патриарх, верховный архиепископ, митрополит, главный раввин, верховный муфтий, старший епископ и другие).
В Минэкономики также решили заменить позицию "провизор" на "фармацевт", а "фармацевт" – на "фармацевтический ассистент".
Изменения предусматривают также замену позиций "преподаватели" на "профессионалы в отрасли образования и обучения", "авиадиспетчеры" на "авиадиспетчеры и специалисты, которые управляют беспилотными воздушными судами".
Ранее в докладе The Future of Jobs сообщалось, что в ближайшие пять лет с рынка труда могут исчезнуть 85 млн рабочих мест, однако развитие технологий создаст 97 млн новых.
Напомним, в феврале в Государственном центре занятости Минсоцполитики составили рейтинг самых востребованных профессий в 2020 году на внутреннем рынке труда.