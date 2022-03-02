У Миколаєві через російський ракетний удар спалахнуло судно під прапором Бангладеш (ВІДЕО)

У порту "Ольвія" в Миколаєві внаслідок ракетного удару з боку Військово-морських сил Росії спалахнуло судно Banglar Samriddhi під прапором Бангладеш.

Як повідомляє Адміністрація морських портів України, судно зайшло до порту 23 лютого і стояло на рейді в очікуванні навантаження (якірна стоянка №363). Його обстріл стався о 17:25 середи.

"Одна ракета потрапила у надбудову. На судні пожежа. Для порятунку екіпажу направлено два буксири. За попередніми даними, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Цю ж інформацію зі звинуваченням саме російської сторони в обстрілі розповсюдила також Державна прикордонна служба України.

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Нагадаємо також, що 25 лютого від обстрілів постраждали два судна, що стояли в районі порту "Південний" на Одещині - Namura Queen під прапором Панами та Millennium Spirit під прапором Молдови.

У перший день війни, 24 лютого, також повідомлялося, що в турецький балкер Yasa Jupiter, що ходить під прапором Маршаллових островів, прилетів російський снаряд, коли він прямував з Одеси в румунську Констанцу. Однак, за даними сайту MarineTraffic, зараз судно знаходиться вже в Туреччині в порту Ялова.