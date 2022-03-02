В Николаеве от российского ракетного удара загорелось судно под флагом Бангладеш (ВИДЕО)

В порту “Ольвия” в Николаеве в результате ракетного удара со стороны Военно-морских сил России загорелось судно Banglar Samriddhi под флагом Бангладеш.

Как сообщает Администрация морских портов Украины, судно зашло в порт 23 февраля и стояло на рейде в ожидании нагрузки (якорная стоянка №363). Его обстрел произошел в 17:25 среды.

"Одна ракета попала в надстройку. На судне пожар. Для спасения экипажа направлено два буксира. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Данную информацию с обвинением именно российской стороны в обстреле распространила также Государственная пограничная служба Украины.

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Напомним также, что 25 февраля от обстрелов пострадали два судна, стоявшие в районе порта "Южный" в Одесской области - Namura Queen под флагом Панамы и Millennium Spirit под флагом Молдовы.

В первый день войны, 24 февраля, также сообщалось, что в турецкий балкер Yasa Jupiter, ходящий под флагом Маршалловых островов, прилетел российский снаряд, когда он следовал из Одессы в румынскую Констанцу. Однако, по данным сайта MarineTraffic, сейчас судно находится уже в Турции в порту Ялова.