Кабмін заборонив працівникам держпідприємств працювати віддалено з-за кордону

Кабінет міністрів заборонив працівникам державних підприємств, а також їхнім керівникам працювати віддалено, перебуваючи за межами України. Відповідну постанову №481 уряд ухвалив 26 квітня.

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Відповідно до постанови, віддалена робота з-за кордону допускається лише у разі оформлення службового відрядження. Віддалена робота у межах України допускається.

Ті співробітники держпідприємств, які виїхали з країни через війну, повинні будуть повернутися, інакше до них буде застосовано дисциплінарні стягнення.

12 квітня урядом було прийнято постанову №440, де також було заборонено віддалену роботу з-за кордону для державних службовців та співробітників державних органів.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року з України через війну виїхали понад 5,2 млн осіб

При цьому в Україну повернулися 870 тисяч біженців, які раніше виїхали через війну. В середньому зараз повертається по 30 тисяч людей на добу.

Так, дві третини киян, які після 24 лютого виїхали з міста, вже повернулися додому.