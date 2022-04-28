Кабмин запретил работникам госпредприятий работать удаленно из-за границы

Кабинет министров запретил работникам государственных предприятий, а также их руководителям работать удаленно, находясь за пределами Украины. Соответствующее постановление №481 правительство приняло 26 апреля.

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Согласно постановлению, удаленная работа из-за границы допускается только в случае оформления служебной командировки. Удаленная работа в пределах Украины допускается.

Те сотрудники госпредприятий, которые уехали из страны из-за войны, должны будут вернуться. В противном случае к ним будут применены дисциплинарные взыскания.

12 апреля правительством было принято постановление №440, где также была запрещена удаленная работа из-за границы для государственных служащих и сотрудников государственных органов.

Напомним, с 24 февраля 2022 года из Украины из-за войны выехали более 5,2 млн человек.

При этом в Украину вернулись 870 тысяч беженцев, которые ранее уехали из-за войны. В среднем сейчас возвращается по 30 тысяч людей в сутки.

Так, две трети киевлян, которые после 24 февраля выехали из города, уже вернулись домой.