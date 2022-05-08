На Луганщині призупинили евакуацію: війська РФ обстріляли автобус

Евакуації мирних жителів із Луганської області у понеділок, 9 травня, не буде – ситуація у регіоні загострилася. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

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Він зазначив, що окупанти обстрілюють трасу Лисичанськ-Бахмут, якою вивозять мирних жителів.

"Евакуаційний автобус, який їхав до Білогорівки, щоб забрати з усіх бомбосховищ мешканців села, потрапив під ворожий вогонь, людей із села забрати не змогли", - сказав Гайдай.

Він також повідомив, що 9 травня евакуації та завезення гуманітарних вантажів не буде.

У Білогорівці Луганської області російська авіація завдала авіаудару по школі. За попередньою інформацією, загинули 60 людей.

При цьому ЗСУ відійшли від Попасної Луганської області, щоб закріпитися на міцніших позиціях, які військові підготували заздалегідь.