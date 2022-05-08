На Луганщине приостановили эвакуацию: войска РФ обстреляли автобус

Эвакуации мирных жителей из Луганской области в понедельник, 9 мая, не будет — ситуация в регионе обострилась. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Он отметил, что оккупанты обстреливают трассу Лисичанск-Бахмут, по которой вывозят мирных жителей.

"Эвакуационный автобус, ехавший в Белогоровку, чтобы забрать из всех бомбоубежищ жителей села, попал под вражеский огонь, людей из села забрать не смогли", сказал Гайдай.

Он также сообщил, что 9 мая эвакуации и завоза гуманитарных грузов не будет.

В Белогоровке Луганской области российская авиация нанесла авиаудар по школе. По предварительной информации, погибли 60 человек.

При этом ВСУ отошли от Попасной Луганской области, чтобы закрепиться на более прочных позициях, которые военные подготовили заранее.