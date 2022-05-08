РФ завдала ракетного удару по Сумській області

Російські війська обстріляли ракетами Шосткінського району. Про це повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.

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Він закликав мешканців не залишати укриття.

"Всі деталі будуть опубліковані на офіційних сторінках у той час, коли це буде безпечно!" - сказав Живицький.

Наприкінці квітня РФ обстріляла на Сумщині два села.

наслідок артилерійського обстрілу з боку Росії у психоневрологічному інтернаті села Атинського вибито всі вікна та двері.

А 4 травня стався артобстріл із "Градів" вздовж кордону біля Юнаківки. Також кілька пострілів з вертольота було територією біля Могриці.