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РФ нанесла ракетный удар по Сумской области
Российские войска обстреляли ракетами Шосткинский район. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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Он призвал жителей не покидать укрытия.
"Все детали будут опубликованы на официальных страницах в то время, когда это будет безопасно!" - сказал Живицкий.
В конце апреля РФ обстреляла в Сумской области два села.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате артиллерийского обстрела со стороны России в психоневрологическом интернате села Атинского выбиты все окна и двери.
А 4 мая произошел артобстрел из "Градов" вдоль границы возле Юнаковки. Также несколько выстрелов с вертолета было по территории возле Могрицы.