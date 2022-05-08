РФ нанесла ракетный удар по Сумской области

Российские войска обстреляли ракетами Шосткинский район. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Он призвал жителей не покидать укрытия.

"Все детали будут опубликованы на официальных страницах в то время, когда это будет безопасно!" - сказал Живицкий.

В конце апреля РФ обстреляла в Сумской области два села.

В результате артиллерийского обстрела со стороны России в психоневрологическом интернате села Атинского выбиты все окна и двери.

А 4 мая произошел артобстрел из "Градов" вдоль границы возле Юнаковки. Также несколько выстрелов с вертолета было по территории возле Могрицы.