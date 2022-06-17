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США збільшать фінансування VPN-сервісів, щоб допомогти росіянам обходити блокування
Вашингтон вирішив удвічі збільшити фінансування розробників VPN, які допоможуть росіянам оминати блокування сайтів. Йдеться про три сервіси - nthLink, Psiphon і Lantern. Про це повідомляє Reuters.
У Білому домі вибрали саме ці VPN-сервіси оскільки вважають, що вони спрямовані на боротьбу з цензурою саме в Росії. Фінансування пов'язують із сплеском активності російських користувачів через масові блокування сайтів, ЗМІ і навіть популярних соцмереж на території РФ.
За оцінкою Top10VPN, нині кількість щоденних користувачів VPN-сервісів у Росії на 452% перевищує показник, зафіксований за тиждень до 24 лютого.
При цьому слід зазначити, що ще в березні найбільші світові VPN-сервіси відгукнулися на прохання українських правоохоронців припинити роботу з державою-агресором. Зокрема, KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe тепер фільтрують трафік і блокують пропагандистські сайти РФ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, VPN-сервіси Proton, KeepSolid переводять до 30% власних доходів на потреби української армії.
Джерело фото: ua.depositphotos.com