США збільшать фінансування VPN-сервісів, щоб допомогти росіянам обходити блокування

Вашингтон вирішив удвічі збільшити фінансування розробників VPN, які допоможуть росіянам оминати блокування сайтів. Йдеться про три сервіси - nthLink, Psiphon і Lantern. Про це повідомляє Reuters.

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У Білому домі вибрали саме ці VPN-сервіси оскільки вважають, що вони спрямовані на боротьбу з цензурою саме в Росії. Фінансування пов'язують із сплеском активності російських користувачів через масові блокування сайтів, ЗМІ і навіть популярних соцмереж на території РФ.

За оцінкою Top10VPN, нині кількість щоденних користувачів VPN-сервісів у Росії на 452% перевищує показник, зафіксований за тиждень до 24 лютого.

При цьому слід зазначити, що ще в березні найбільші світові VPN-сервіси відгукнулися на прохання українських правоохоронців припинити роботу з державою-агресором. Зокрема, KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe тепер фільтрують трафік і блокують пропагандистські сайти РФ.

Крім того, VPN-сервіси Proton, KeepSolid переводять до 30% власних доходів на потреби української армії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com