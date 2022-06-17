США увеличат финансирование VPN-сервисов, чтобы помочь россиянам обходить блокировки

Вашингтон решил вдвое увеличить финансирование разработчиков VPN, которые помогут россиянам обходить блокировку сайтов. Речь идет о трех сервисах — nthLink, Psiphon и Lantern. Об этом сообщает Reuters.

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В Белом доме выбрали именно эти VPN-сервисы так как считают, что они направлены на борьбу с цензурой конкретно в России. Финансирования связывают со всплеском активности российских пользователей из-за массовых блокировок сайтов, СМИ и даже популярных соцсетей на территории РФ.

По оценке Top10VPN, в настоящее время число ежедневных пользователей VPN-сервисов в России на 452% превышает показатель, зафиксированный за неделю до 24 февраля.

При этом нужно отметить, что еще в марте , крупнейшие мировые VPN-сервисы откликнулись на просьбу украинских правоохранителей прекратить работу с государством-агрессором. В частности, сервисы KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe теперь фильтруют трафик и блокируют пропагандистские сайты РФ.

Кроме этого, VPN-сервисы Proton, KeepSolid переводят до 30% собственных доходов на нужды украинской армии.

Источник фото: ua.depositphotos.com