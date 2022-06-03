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"Использовался в военных целях": в так называемой "ЛНР" заблокировали доступ к мессенджеру Viber
В так называемой "ЛНР" оккупанты заявили, что с 3 июня временно ограничат доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Луганской области.
Об этом сообщают российские СМИ.
Как утверждает "министерство связи недореспублики", сделали это "из-за его использования противником в военных целях".
Также решение объяснили "защитой информационного пространства недореспублики".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там заявили, что это "ответ на многократное участившееся использование сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокациях и нахождении критической военно-гражданской инфраструктуры".
"Постановлением правительства с 3 июня временно ограничен доступ к сервису обмена сообщениями Viber", - заявили оккупанты.
Ранее в "ЛДНР" заблокировали популярные соцсети Facebook и Instagram.
Ранее в стране-агрессоре РФ Роскомнадзор заявил, что сервисы, позволяющие жителям РФ подключаться к заблокированным ресурсам, признаны угрозой.