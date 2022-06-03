"Использовался в военных целях": в так называемой "ЛНР" заблокировали доступ к мессенджеру Viber

В так называемой "ЛНР" оккупанты заявили, что с 3 июня временно ограничат доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Луганской области.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Как утверждает "министерство связи недореспублики", сделали это "из-за его использования противником в военных целях".

Также решение объяснили "защитой информационного пространства недореспублики".

Там заявили, что это "ответ на многократное участившееся использование сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокациях и нахождении критической военно-гражданской инфраструктуры".

"Постановлением правительства с 3 июня временно ограничен доступ к сервису обмена сообщениями Viber", - заявили оккупанты.

Ранее в "ЛДНР" заблокировали популярные соцсети Facebook и Instagram.

Ранее в стране-агрессоре РФ Роскомнадзор заявил, что сервисы, позволяющие жителям РФ подключаться к заблокированным ресурсам, признаны угрозой.