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"Використовувався у військових цілях": у так званій "ЛНР" заблокували доступ до месенджера Viber
У так званій ЛНР окупанти заявили, що з 3 червня тимчасово обмежать доступ до месенджера Viber на території окремих районів Луганської області.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Як стверджує "міністерство зв'язку недореспубліки", зробили це "через його використання супротивником у військових цілях".
Також рішення пояснили "захистом інформаційного простору недореспубліки".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Там заявили, що це "відповідь на багаторазове почастішання використання сервісу як частини військової інфраструктури ворога з метою отримання даних про геолокації та знаходження критичної військово-цивільної інфраструктури".
"Ухвалою уряду з 3 червня тимчасово обмежений доступ до сервісу обміну повідомленнями Viber", - заявили окупанти.
Раніше у "ЛДНР" заблокували популярні соцмережі Facebook та Instagram.
Раніше в країні-агресорі РФ Роскомнагляд заявив, що послуги, що дозволяють жителям РФ підключатися до заблокованих ресурсів, визнані загрозою .