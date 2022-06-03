"Використовувався у військових цілях": у так званій "ЛНР" заблокували доступ до месенджера Viber

У так званій ЛНР окупанти заявили, що з 3 червня тимчасово обмежать доступ до месенджера Viber на території окремих районів Луганської області.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як стверджує "міністерство зв'язку недореспубліки", зробили це "через його використання супротивником у військових цілях".

Також рішення пояснили "захистом інформаційного простору недореспубліки".

Там заявили, що це "відповідь на багаторазове почастішання використання сервісу як частини військової інфраструктури ворога з метою отримання даних про геолокації та знаходження критичної військово-цивільної інфраструктури".

"Ухвалою уряду з 3 червня тимчасово обмежений доступ до сервісу обміну повідомленнями Viber", - заявили окупанти.

Раніше у "ЛДНР" заблокували популярні соцмережі Facebook та Instagram.

Раніше в країні-агресорі РФ Роскомнагляд заявив, що послуги, що дозволяють жителям РФ підключатися до заблокованих ресурсів, визнані загрозою .