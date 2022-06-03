Мобільний зв'язок у Херсонській області частково з'явився

У п'ятницю, 3 червня, з'явився мобільний зв'язок у Нижньосірогозькій громаді та частково у місті Берислав Херсонської області. Про це повідомила пресслужба ОВА регіону.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

На звільнених територіях області також поступово відновлюють покриття, зв'язок уже частково з'явився у Кочубеївській та Нововоронцовській територіальних громадах.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань уточнив, що в області починає з'являтися мобільний зв'язок від українських операторів "Київстар" та Vodafone.

У самому Херсоні інтернет працює через російських провайдерів, доступ до частини українських інтернет-джерел можливий лише через сервіси VPN.

"Окупанти вживають усіх заходів, щоб позбавити громадян України доступу до правдивої інформації. Намагаються підключити інтернет та мобільний зв'язок через російських провайдерів та операторів", - зазначають в ОВА.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні наприкінці травня зник зв'язок українських операторів. На тлі цього росіяни почали оперативно продавати українцям сім-карти операторів РФ за паспортами.

При цьому найближчим часом у всій області не вдасться відновити роботу українських операторів мобільного зв'язку та доступ в інтернет.