Мобильная связь в Херсонской области частично появилась

В пятницу, 3 июня, появилась мобильная связь в Нижнесерогозской общине и частично в городе Берислав Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба ОВА региона.

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На освобожденных территориях области также постепенно восстанавливают покрытие, связь уже частично появилась в Кочубеевской и Нововоронцовской территориальных громадах.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань уточнил, что в области начинает появляться мобильная связь от украинских операторов "Киевстар" и Vodafone.

В самом Херсоне интернет работает через российских провайдеров, доступ к части украинских интернет-источников возможен только через сервисы VPN.

"Оккупанты принимают все меры, чтобы лишить граждан Украины доступа к правдивой информации. Пытаются подключить Интернет и мобильную связь через российских провайдеров и операторов", — отмечают в ОВА.

Напомним, во временно оккупированном Херсоне в конце мая пропала связь украинских операторов. На фоне этого россияне начали оперативно продавать украинцам сим-карты операторов РФ по паспортам.

При этом в ближайшее время во всей области области не получится восстановить работу украинских операторов мобильной связи и доступ в интернет.