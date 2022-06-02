Признаны угрозой: в России запрещают VPN-сервисы

В стране-агрессоре РФ Роскомнадзор заявил, что сервисы, позволяющие жителям РФ подключаться к заблокированным ресурсам, признаны угрозой.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Так, в ночь с 1 на 2 июня пользователи из России стали жаловаться, что у них не грузятся сайты через ProtonVPN. В самой компании это подтвердили.

"Медиазона" (признана в России "иноагентом") также сообщала о жалобах со стороны пользователей других VPN-сервисов - Lantern и Outline от Google.

В Роскомнадзоре на просьбу прокомментировать эти новости сообщили, что "средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой".

"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство", - цитируют ведомство российские СМИ.

В прошлом году в РФ была ограничена работа более десятка популярных сервисов, в частности, ExpressVPN, Nord VPN, Hola!VPN, , IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN.

VPN - это аббревиатура от английского virtual private network, или "виртуальная частная сеть". Механизм работы сервиса простой. В обычной ситуации пользователь загружает сайт на свое устройство (компьютер или телефон) напрямую, заходя на него. Если доступ к сайту в России ограничен, то оборудование, поставленное у операторов Роскомнадзором, видит этот запрос и блокирует его.

При подключенном VPN подключение и загрузка происходит через посредника в виде сервера VPN. В таком случае оборудование для блокировок не видит конечный сайт, к которому обращается пользователь, а только сервер посредника.

Отметим, российские власти боятся, что россияне заметят, как "затянулась" "спецоперация", поэтому дали указание сотрудникам пропагандистских СМИ "не акцентировать" внимание на продолжительности российского вторжения.