"Спецоперация" затянулась: в России запретили СМИ "акцентировать внимание" на продолжительности войны

Российские власти боятся, что россияне заметят, как "затянулась" "спецоперация", поэтому дали указание сотрудникам пропагандистских СМИ "не акцентировать" внимание на продолжительности российского вторжения.

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Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на свои источники.

Так, администрация президента страны-агрессора России приказала редакции государственных и провластных СМИ "не тиражировать тему 100 дней специальной военной операции" и "не акцентировать" внимание читателей и зрителей на продолжительности войны.

Отмечается, что сделано это, чтобы россияне меньше задумывались о том, что за три месяца российские войска не смогли добиться продвижения.

Об этом изданию рассказали сразу четыре источника: в одном из государственных медиа, в мэрии Москвы, в одном из провластных изданий, а также в самой администрации президента РФ (АП).

В онлайн-трансляциях, посвященных войне, в провластных российских таблоидах "Комсомольская правда" и "Московский комсомолец" указана только текущая дата.

В онлайне государственного информагентства РФ ТАСС продолжительность вторжения также не обозначена. Также о ней не говорится в выпусках новостей на государственных каналах.

"Акцентирование внимания на датах, связанных с войной, может заставить россиян задуматься о целях и успешности вторжения", - говорит источник издания.

При разговорах о круглой дате всегда возникают вопросы: а чего к этой дате удалось достичь? Так повелось еще с советских времен, когда были пятилетки, планы на них и так далее. Получается, что сейчас предъявить к этой дате почти нечего.

Кроме того, в Кремле "не хотят напоминать", что вторжение продолжается уже больше трех месяцев.

Также закрытые соцопросы показывают, что многие россияне и так уверены: "спецоперация" затянулась

"О ее целях, кроме "денацификации" и "демилитаризации" Украины, до сих пор ничего не известно. Люди эти слова не понимают, но видят, что боевые действия идут уже долго. До "операции" им внушалось, что Украина — государство слабое. Но теперь выходит, что быстро победить его не получается", - отметил собеседник издания.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что чувствует, что война России против Украины пошла не по плану.