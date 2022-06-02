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"Спецоперация" затянулась: в России запретили СМИ "акцентировать внимание" на продолжительности войны
Российские власти боятся, что россияне заметят, как "затянулась" "спецоперация", поэтому дали указание сотрудникам пропагандистских СМИ "не акцентировать" внимание на продолжительности российского вторжения.
Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на свои источники.
Так, администрация президента страны-агрессора России приказала редакции государственных и провластных СМИ "не тиражировать тему 100 дней специальной военной операции" и "не акцентировать" внимание читателей и зрителей на продолжительности войны.
Отмечается, что сделано это, чтобы россияне меньше задумывались о том, что за три месяца российские войска не смогли добиться продвижения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Об этом изданию рассказали сразу четыре источника: в одном из государственных медиа, в мэрии Москвы, в одном из провластных изданий, а также в самой администрации президента РФ (АП).
В онлайн-трансляциях, посвященных войне, в провластных российских таблоидах "Комсомольская правда" и "Московский комсомолец" указана только текущая дата.
В онлайне государственного информагентства РФ ТАСС продолжительность вторжения также не обозначена. Также о ней не говорится в выпусках новостей на государственных каналах.
"Акцентирование внимания на датах, связанных с войной, может заставить россиян задуматься о целях и успешности вторжения", - говорит источник издания.
При разговорах о круглой дате всегда возникают вопросы: а чего к этой дате удалось достичь? Так повелось еще с советских времен, когда были пятилетки, планы на них и так далее. Получается, что сейчас предъявить к этой дате почти нечего.
Кроме того, в Кремле "не хотят напоминать", что вторжение продолжается уже больше трех месяцев.
Также закрытые соцопросы показывают, что многие россияне и так уверены: "спецоперация" затянулась
"О ее целях, кроме "денацификации" и "демилитаризации" Украины, до сих пор ничего не известно. Люди эти слова не понимают, но видят, что боевые действия идут уже долго. До "операции" им внушалось, что Украина — государство слабое. Но теперь выходит, что быстро победить его не получается", - отметил собеседник издания.
Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что чувствует, что война России против Украины пошла не по плану.