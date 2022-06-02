"Спецоперація" затягнулася: у Росії заборонили ЗМІ "акцентувати увагу" на тривалості війни

Російська влада боїться, що росіяни помітять, як "затягнулася" "спецоперація", тому дала вказівку співробітникам пропагандистських ЗМІ "не акцентувати" увагу на тривалості російського вторгнення.

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Про це повідомляє російське опозиційне видання "Медуза" із посиланням на свої джерела.

Так, адміністрація президента країни-агресора Росії наказала редакціям державних та провладних ЗМІ "не тиражувати тему 100 днів спеціальної військової операції" та "не акцентувати" увагу читачів та глядачів на тривалості війни.

Зазначається, що зроблено це, щоб росіяни менше замислювалися про те, що за три місяці російські війська не змогли досягти нічого, крім вбитих мирних українців та знищеної інфраструктури.

Про це виданню розповіли одразу чотири джерела: в одному з державних медіа, у мерії Москви, в одному з провладних видань, а також у самій адміністрації президента РФ.

В онлайн-трансляціях, присвячених війні, у провладних російських таблоїдах "Комсомольська правда" та "Московський комсомолець" вказано лише поточну дату.

В онлайні державного інформагентства РФ ТАРС тривалість вторгнення також не зазначена. Також про неї не йдеться у випусках новин на державних каналах.

"Акцентування уваги на датах, пов'язаних з війною, може змусити росіян задуматися про цілі та успішність вторгнення", - говорить джерело видання.

Під час розмов про круглу дату завжди виникають питання: а чого до цієї дати вдалося досягти? Так повелося ще з радянських часів, коли були п'ятирічки, плани на них і таке інше. Виходить, що зараз пред'явити до цієї дати майже нічого.

Крім того, у Кремлі "не хочуть нагадувати", що вторгнення триває вже понад три місяці.

Також закриті соцопитування показують, що багато росіян і так упевнені: "спецоперація" затягнулася.

"Про її цілі, крім "денацифікації" та "демілітаризації" України, досі нічого не відомо. Люди ці слова не розуміють, але бачать, що бойові дії йдуть уже довго. До "операції" їм казали, що Україна — держава слабка" Але тепер виходить, що швидко перемогти її не виходить", - зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що відчуває, що війна Росії проти України пішла не за планом.