У РФ за два місяці рівень довіри громадян до телебачення знизився на 10%

Падіння рівня довіри відбувається під впливом інформаційного спротиву України.

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Про це на брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ України, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, повідомляє Укрінформ.

"Дуже важливий момент – це те, що за останні два місяці, згідно з офіційними даними, які вже оприлюднені в РФ, на 10% знизився рівень (довіри) як до головного джерела інформації до телевізора. Якщо до 24 лютого 33% росіян вважали, що головним джерелом інформації є телевізор, то зараз це 23%, - повідомив Денисенко.

За його словами, це величезний вплив і війни, і зусиль усіх українців та наших інформаційних військ, які пояснювали росіянам, що відбувається в Україні.

При цьому, за словами Денисенка, це не означає, що в РФ розпочинаються бунти чи виступи проти Путіна. Він додав, що слід розуміти, що у перші 3 місяці війни у будь-якій країні та у будь-який період історії громадяни так чи інакше підтримують дії свого керівництва, як у країні-загарбнику, так і в країні, яка захищається. Після 3-х місяців війни у людей закінчується адреналін і починається рутинне життя, і тоді відбуваються певні зміни щодо багатьох процесів.

"Те, що росіяни починають менше довіряти телевізору, а більше довіряють телеграм-каналам та іншим джерелам інформації, говорить про те, що до певної частини людей починає доходити, що влада їм каже неправду, що влада бреше, і це насправді великий позитив нашого інформаційного опору проти РФ", - наголосив Денисенко.

Він додав, що не можна на цьому зупинятися, а навпаки – слід посилити тиск. При цьому завдання інформаційного опору не полягає в тому, щоб закликати росіян до революції, оскільки найближчим часом її не буде.

"Наше ключове завдання – зробити так, щоб вони розуміли, що влада їм бреше про війну в Україні, і щоб вони не хотіли якоїсь мобілізації. Наше головне завдання – не допустити можливості, щоб Путін міг провести мобілізацію російського населення для війни з Україною ", - додав він.

Нагадаємо, що кількість жителів України, які говорять вдома лише російською, впала до 15%.