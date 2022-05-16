В РФ за два месяца уровень доверия граждан к телевидению снизился на 10%

Падение уровня доверия происходит под влиянием информационного сопротивления Украины.

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Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Украины, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, передает Укринформ.

"Очень важный момент – это то, что за последние два месяца, согласно официальным данным, которые уже обнародованы в РФ, на 10% снизился уровень (доверия) как к главному источнику информации к телевизору. Если до 24 февраля 33% россиян считали, что главным источником информации является телевизор, то сейчас это 23%", - сообщил Денисенко.

По его словам, это огромное влияние и войны, и усилий всех украинцев, и наших информационных войск, которые объясняли россиянам, что происходит в Украине.

При этом, по словам Денисенко, это не означает, что в РФ начинаются бунты или выступления против Путина. Он добавил, что следует понимать, что в первые 3 месяца войны в любой стране и в любой период истории граждане так или иначе поддерживают действия своего руководства, как в стране-захватчике, так и в стране, которая защищается. После 3-х месяцев войны у людей заканчивается адреналин и начинается рутинная жизнь, и тогда происходят определенные изменения в отношении многих процессов.

"То, что россияне начинают меньше доверять телевизору, а больше доверяют телеграм-каналам и другим источникам информации, говорит о том, что до определенной части людей начинает доходить, что власти им говорят неправду, что власти лгут, и это на самом деле большой позитив нашего информационного сопротивления против РФ", - отметил Денисенко.

Он добавил, что нельзя на этом останавливаться, а напротив - следует усилить давление. При этом задача информационного сопротивления не состоит в том, чтобы призывать россиян к революции, так как в ближайшее время ее в РФ не будет.

"Наша ключевая задача – сделать так, чтобы они понимали, что власть им лжет о войне в Украине, и чтобы они не хотели какой-либо мобилизации. Наша главная задача – не допустить возможности, чтобы Путин мог провести мобилизацию российского населения для войны с Украиной", - добавил он.

Напомним, что число жителей Украины, говорящих дома только по-русски, упало до 15%.