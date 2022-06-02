Визнані загрозою: у Росії забороняють VPN-сервіси

У країні-агресорі РФ Роскомнагляд заявив, що послуги, які дозволяють жителям РФ підключатися до заблокованих ресурсів, визнані загрозою.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, у ніч з 1 на 2 червня користувачі з Росії стали скаржитися, що у них не вантажаться сайти через ProtonVPN. У самій компанії це підтвердили.

"Медіазона" (визнана в Росії "іноагентом") також повідомляла про скарги з боку користувачів інших VPN-сервісів – Lantern та Outline від Google.

У Роскомнагляді на прохання прокоментувати ці новини повідомили, що "засоби обходу блокувань протиправного контенту визнаються загрозою".

"Центр моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування вживає заходів щодо обмеження роботи на території Росії VPN-сервісів, що порушують російське законодавство", - цитують відомство російські ЗМІ.

Минулого року в РФ була обмежена робота більш ніж десятка популярних сервісів, зокрема, ExpressVPN, Nord VPN, Hola!VPN, IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN.

VPN – це абревіатура від англійської virtual private network, або "віртуальна приватна мережа". Механізм роботи сервісу простий. У звичайній ситуації користувач завантажує сайт на свій пристрій (комп'ютер або телефон) безпосередньо, заходячи на нього. Якщо доступ до сайту в Росії обмежений, то обладнання, поставлене в операторів Роскомнагляду, бачить цей запит і блокує його.

При підключеному VPN підключення та завантаження відбувається через посередника у вигляді сервера VPN. У такому випадку обладнання для блокування не бачить кінцевий сайт, до якого звертається користувач, а сервер посередника.

Зазначимо, російська влада бояться, що росіяни помітять, як "затягнулася" "спецоперація", тому дали вказівку співробітникам пропагандистських ЗМІ "не акцентувати" увагу на тривалості російського вторгнення.