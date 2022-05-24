У ГУР України розповіли про хвороби Путіна та спрогнозували, скільки він ще проживе

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що президент Російської Федерації Володимир Путін хворіє на рак.

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Про це начальник ГУР МО розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Так, ми повністю підтверджуємо цю інформацію. В нього кілька важких хвороб, одна з яких рак", - наголосив Буданов.

Водночас начальник ГУР зазначив, що сподіватися на те, що президент Росії помре найближчим часом, не варто.

"У нього, як мінімум, кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда. Ми можемо дуже багато сперечатися, в якому стані може бути диктатор, який думав, що за три дні захопить всю країну і підніме російський прапор на будівлі адміністрації в Києві. І який третій місяць, проголошуючи, що в нього друга (а інколи і перша) армія світу, не може справитися, за його словами, "з відсталою недодержавою Україною". Це ж його риторика. От в якому він має бути стані?" - додав він.

Нагадаємо, у ГУР МО 13 травня заявили, що Володимир Путін серйозно хворий на рак, і на тлі цього в Росії готують державний переворот, щоб усунути президента від влади. У розвідці наголосили, що російський президент перебуває у поганому психоемоційному та фізіологічному стані.

Водночас голова британської розвідки МІ-6 сер Річард Дірлав спрогнозував, що Путін може піти у відставку до кінця 2022 року. Це пов'язано не з війною в Україні, а зі станом здоров'я президента.