"Можуть відправити до санаторію": колишній голова МІ-6 прогнозує відставку Путіна до 2023 року

Президент Росії Володимир Путін може піти у відставку до кінця 2022 року. Це пов'язано не з війною в Україні, а із станом здоров'я президента.

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Про це заявив колишній голова британської розвідки МІ-6 сер Річард Дірлав у підкасті One Decision.

"Зараз я біжу попереду поїзда. Я не думаю, що він буде живий у 2023 році. Володимира Путіна ймовірно відправлять до санаторію, з якого він уже не вийде як лідер Росії", - припустив Дірлав.

За його словами, новим президентом після Путіна може стати секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.

"Якщо моя теза підтвердиться, і Путін сховається в санаторії, він стане ймовірною заміною. І, звичайно, у цьому сценарії заміна, швидше за все, буде постійною. Я маю на увазі, ви знаєте, що спадкоємності в російському керівництві немає. Також відсутнє планування спадкоємності", - додав колишній голова британської розвідки.

Нагадаємо, Лондон підтримує ідею міжнародного кримінального трибуналу над президентом країни-агресор РФ Володимиром Путіним та іншими російськими чиновниками через війну в Україні.

Зокрема, Британія направила підтримку в Україну, щоб допомогти зібрати докази від свідчень до відеодоказів. Також Великобританія має намір передати Україні далекобійну артилерію, протикорабельні ракети та безпілотники.