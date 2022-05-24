"Могут отправить в санаторий": бывший глава МИ-6 прогнозирует отставку Путина до 2023 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин может уйти в отставку к концу 2022 года. Это связано не с войной в Украине, а с состоянием здоровья президента.

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Об этом заявил бывший глава британской разведки МИ-6 сэр Ричард Дирлав в подкасте One Decision.

"Сейчас я бегу впереди поезда. Я не думаю, что он будет жив в 2023 году. Владимира Путина вероятно отправят в санаторий, из которого он уже не выйдет в качестве лидера России", - предположил Дирлав.

По его словам, новым президентом после Путина может стать секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Если мой тезис подтвердится, и Путин скроется в санатории, он станет вероятной заменой. И, конечно, в этом сценарии замена, скорее всего, будет постоянной. Я имею в виду, вы знаете, что преемственности в российском руководстве нет. Также отсутствует планирование преемственности", - добавил бывший глава британской разведки.

Напомним, Лондон поддерживает идею международного уголовного трибунала над президентом страны-агрессор РФ Владимиром Путиным и другими российскими чиновниками из-за войны в Украине.

В частности, Британия направила поддержку в Украину, чтобы помочь собрать доказательства, от свидетельских показаний до видеодоказательств. Также Великобритания намерена передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники.