Глава ГУР Буданов: "у Путіна виявили рак"

Глава військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що глава країни-агресора Володимир Путін серйозно хворий на рак, на тлі цього в Росії готують державний переворот, щоб усунути президента від влади.

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Про це Буданов повідомив в інтерв'ю Sky News.

Він додав, що Путін перебуває у поганому психоемоційному та фізіологічному стані.

Крім того, голова військової розвідки прогнозує , що до середини серпня війна досягне переломного моменту і завершиться до кінця 2022 року. У виданні зазначають, що поки що це найточніший і найоптимістичніший прогноз високопоставленого українського чиновника.

"Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій. У результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим", - резюмував Буданов.

Зазначимо, що колишній командувач сил США в Європі Бен Ходжес прогнозує, що Україна намагатиметься до кінця літа відкинути окупантів зі своєї території.