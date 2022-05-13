Глава ГУР Буданов: "у Путина обнаружили рак"

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что глава страны-агрессора Владимир Путин серьезно болен раком, на фоне этого в России готовят государственный переворот, чтобы отстранить президента от власти.

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Об этом Буданов сообщил в интервью Sky News.

Он добавил, что Путин находится в плохом психоэмоциональном и физиологическом состоянии.

Кроме того, глава военной разведки прогнозирует , что к середине августа война достигнет переломного момента и завершится к концу 2022 года. В издании отмечают, что пока это самый точный и оптимистичный прогноз высокопоставленного украинского чиновника.

"Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", — резюмировал Буданов.

Отметим, что бывший командующий сил США в Европе Бен Ходжес прогнозирует, что Украина попытается к концу лета отбросить оккупантов со своей территории.