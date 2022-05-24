В ГУР Украины рассказали о болезнях Путина и спрогнозировали, сколько он еще проживет

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что президент Российской Федерации Владимир Путин болеет раком.

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Об этом начальник ГУР МО рассказал в интервью "Украинской правде".

"Да, мы полностью подтверждаем эту информацию. У него несколько тяжелых заболеваний, одна из которых рак", - сказал Буданов.

В то же время начальник ГУР отметил, что надеяться на то, что президент России умрет в ближайшее время, не стоит.

"У него, как минимум, несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда. Мы можем очень много спорить, в каком состоянии может быть диктатор, который думал, что за три дня захватит всю страну и поднимет российский флаг на здании администрации в Киеве, и который третий месяц, провозглашая, что у него вторая (а иногда и первая) армия мира, не может справиться, по его словам, "с отсталой недогосударством Украиной". Это же его риторика. Вот в каком он должно быть в состоянии? ” - добавил он.

Напомним, в ГУР МО 13 мая заявили, что Владимир Путин серьезно болен раком, и на фоне этого в России готовят государственный переворот, чтобы отстранить президента от власти. В разведке подчеркнули, что российский президент находится в плохом психоэмоциональном и физиологическом состоянии.

В то же время глава британской разведки МИ-6 сэр Ричард Дирлав спрогнозировал, что Путин может уйти в отставку до конца 2022 года. Это связано не с войной в Украине, а с состоянием здоровья президента.