У США планують заборонити Росії продавати золотовалютні резерви

Група сенаторів США подала до Конгресу законопроєкт, який може не дозволити Росії продавати золото зі своїх резервів, щоб мінімізувати збитки від санкцій.

Група сенаторів США внесла на розгляд законопроєкт, який забороняє Росії використовувати золото для пом'якшення наслідків жорстких санкцій. Про це повідомляє американське видання Axios сьогодні, 8 березня.

Автори законопроєкту – сенатори Ангус Кінг (штат Мен), Джон Корнін (штат Техас), Білл Хагерті (штат Теннессі) та Мегі Хассан (штат Техас). Його мета — зменшити можливості РФ продавати золоті запаси, і навіть санкції будь-яким американським організаціям, які свідомо роблять угоди із золотом чи перевозять їх із резервів російського центрального банку чи продають золото фізично чи електронним способом у Росії.

"Великі запаси золота в Росії — один з небагатьох активів, що залишилися, які Путін може використати, щоб утримати економіку своєї країни від подальшого падіння. Санкціонуючи ці запаси, ми можемо ще більше ізолювати Росію від світової економіки і ускладнити дедалі дорожчу військову кампанію Путіна", — йдеться у заяві сенатора Кінга.

Золотовалютні резерви Росії становлять приблизно 132 мільярди доларів.