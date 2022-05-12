В Україні заарештували російські та білоруські автомобілі на 200 млн грн

За результатами санкціонованих обшуків наклали арешт на 158 одиниць російських та білоруських автомобілів та спецтехніки, орієнтовною вартістю 220 млн грн, а також на рахунки українського товариства.

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Про це повідомляє прес-служба Бюро економічної безпеки.

Як стало відомо, співробітники БЕБ у рамках кримінального провадження викрили посадових осіб кількох підприємств у умисному ухиленні від сплати податків.

"Встановлено, що в період 2021-2022 років посадові особи українського товариства з іноземними інвестиціями, які є імпортером та офіційним дистриб'ютором автомобільної та іншої техніки виробництва Республіки Білорусь, за попередньою змовою з кількома підприємствами-дилерами здійснили передачу автомобілів", - розповіли в БЕБ .

Зловмисники також передали 47 автомобілів загальною вартістю близько 105 млн грн шляхом підписання лише актів приймання-передачі без належного відображення проведених господарських операцій у податковому та бухгалтерському обліку.

У цілому нині орієнтовна вартість заарештованих активів РФ і РБ, виявлених співробітниками БЕБ, становить близько 17 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію 400 залізничних вагонів, які є власністю Росії та Білорусі.