В Украине арестовали российские и белорусские автомобили на 200 млн грн

По результатам санкционированных обысков наложили арест на 158 единиц российских и белорусских автомобилей и спецтехники, ориентировочной стоимостью 220 млн грн, а также на счета украинского общества.

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Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Как стало известно, сотрудники БЭБ в рамках уголовного производства разоблачили должностных лиц нескольких предприятий в умышленном уклонении от уплаты налогов.

"Установлено, что в период 2021-2022 годов должностные лица украинского общества с иностранными инвестициями, которые являются импортером и официальным дистрибьютором автомобильной и иного рода техники производства Республики Беларусь, по предварительному сговору с несколькими предприятиями-дилерами осуществили передачу автомобилей", — рассказали в БЭБ.

Злоумышленники также передали 47 автомобилей, общей стоимостью около 105 млн грн, путем подписания только актов приема-передачи без надлежащего отражения проведенных хозяйственных операций в налоговом и бухгалтерском учете.

В целом ориентировочная стоимость арестованных активов РФ и РБ, выявленных сотрудниками БЭБ, составляет около 17 млрд грн.

Напомним, ранее Бюро экономической безопасности инициировало национализацию 400 железнодорожных вагонов, которые являются собственностью России и Беларуси.