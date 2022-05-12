- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В Украине арестовали российские и белорусские автомобили на 200 млн грн
По результатам санкционированных обысков наложили арест на 158 единиц российских и белорусских автомобилей и спецтехники, ориентировочной стоимостью 220 млн грн, а также на счета украинского общества.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Как стало известно, сотрудники БЭБ в рамках уголовного производства разоблачили должностных лиц нескольких предприятий в умышленном уклонении от уплаты налогов.
"Установлено, что в период 2021-2022 годов должностные лица украинского общества с иностранными инвестициями, которые являются импортером и официальным дистрибьютором автомобильной и иного рода техники производства Республики Беларусь, по предварительному сговору с несколькими предприятиями-дилерами осуществили передачу автомобилей", — рассказали в БЭБ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Злоумышленники также передали 47 автомобилей, общей стоимостью около 105 млн грн, путем подписания только актов приема-передачи без надлежащего отражения проведенных хозяйственных операций в налоговом и бухгалтерском учете.
В целом ориентировочная стоимость арестованных активов РФ и РБ, выявленных сотрудниками БЭБ, составляет около 17 млрд грн.
Напомним, ранее Бюро экономической безопасности инициировало национализацию 400 железнодорожных вагонов, которые являются собственностью России и Беларуси.