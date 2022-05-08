З 5 травня з Маріуполя евакуювали понад 170 людей – МКЧХ

Понад 170 цивільних осіб евакуювали з території "Азовсталі" та зони Маріуполя під час третьої операції з безпечного виходу, заявили у Міжнародному Комітеті Червоного Хреста (МКЧХ).

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"Після перебування протягом тижнів переважно під землею з вичерпаними запасами їжі, води та ліків, понад 170 цивільних осіб прибули з "Азовсталі" та Маріуполя до Запоріжжя у неділю, 8 травня, під час третьої операції з безпечного виходу, яка проводилася днями та координувалася Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, сторонами конфлікту та Організацією Об'єднаних Націй”, – йдеться у прес-релізі організації.

У МКЧХ зазначили, що операція розпочалася 5 травня, а їй передувало дві операції з безпечного виходу, протягом яких 3-го та 4-го травня з Маріуполя евакуювали до Запоріжжя понад 500 осіб.

"Всі вони витримали стільки страждань, через які не повинна проходити жодна людина", - сказав Паскаль Гундт, голова делегації МКЧХ в Україні .

Нагадаємо, 7 травня всіх жінок, дітей та літніх людей евакуювали з "Азовсталі" у заблокованому Маріуполі.

При цьому загарбники не переставали відкривати вогонь по "Азовсталі", люди їхали під обстрілами , ворог постійно порушував режим припинення вогню.