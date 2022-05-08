С 5 мая из Мариуполя эвакуировали более 170 человек – МККК

Свыше 170 гражданских лиц эвакуировали с территории "Азовстали" и зоны Мариуполя в ходе третьей операции по безопасному выходу, заявили в Международном Комитете Красного Креста (МККК).

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"После пребывания в течение недель преимущественно под землей с исчерпанными запасами пищи, воды и лекарств, более 170 гражданских лиц прибыли из "Азовстали" и Мариуполя в Запорожье в воскресенье, 8 мая, во время третьей операции по безопасному выходу, которая проводилась на днях и координировалась Международным Комитетом Красного Креста, сторонами конфликта и Организацией Объединенных Наций", – говорится в пресс-релизе организации.

В МККК отметили, что операция началась 5 мая, а ей предшествовало две операции по безопасному выходу, в течение которых 3-го и 4-го мая из Мариуполя эвакуировали в Запорожье более 500 человек.

"Все они выдержали столько страданий, через которые не должно проходить ни один человек", – сказал Паскаль Гундт, председатель делегации МККК в Украине.

Напомним, 7 мая всех женщин, детей и пожилых людей эвакуировали из "Азовстали" в заблокированном Мариуполе.

При этом захватчики не переставали открывать огонь по "Азовстали", люди уезжали под обстрелами, враг постоянно нарушал режим прекращения огня.