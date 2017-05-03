Цены на нефть растут

03 мая 2017, 10:39
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Цены на нефть растут в ходе азиатских торгов в среду, восстанавливаясь с достигнутого накануне полуторамесячного минимума, благодаря признакам снижения избыточного предложения углеводородов в США

Цены на нефть растут | Экономика | Дело Увеличить картинку

По данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь на среду, товарные запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 4,16 млн баррелей, бензина — на 1,93 млн баррелей.

Контракт на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 кв поднялся на $0,36 (0,71%) — до $50,82 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,28 (0,59%) — до $47,94 за баррель.

По итогам предыдущей сессии, нефть Brent подешевела на 2,1%, до $50,46 за баррель, WTI — на 2,4%, до $47,66 за баррель.

Эксперты предупреждают, что повышение цен, скорее всего, будет кратковременным, и, как например Стюарт Айв из OM Financial, рекомендуют "сохранять бдительность и ждать разворота".

Официальные данные министерства энергетики США о запасах и добыче нефти будут обнародованы в 17:30 кв в среду. По оценкам аналитиков, Минэнерго сообщит о снижении коммерческих резервов нефти на 3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 28 апреля.

Кроме того, участники рынка ждут очередного заседания ОПЕК, которое пройдет 25 мая в Вене, поскольку именно на нем страны картеля намерены решить, продлевать ли ограничения производства нефти на второе полугодие.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: цены , нефть , опек , сша

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