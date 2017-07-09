Названа компания, поставляющая турбины Siemens в Крым

09 июля 2017, 10:10
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Reuters назвал компанию, поставляющую турбины Siemens в Крым. В немецкой компании настаивают на своей непричастности к нарушению санкций ЕС

Названа компания, поставляющая турбины Siemens в Крым | Экономика | Дело Увеличить картинку

Для поставок турбин в Крым в обход санкций была нанята компания, частично принадлежащая немецкому концерну Siemens, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. На этой неделе агентство писало, что турбины Siemens поставляются в Крым для использования на двух электростанциях.

По данным агентства, установкой и вводом в эксплуатацию немецких турбин в Крыму занимается российское ЗАО "Интеравтоматика", 45,7% акций которого принадлежат Siemens. На сайте "Интеравтоматики" говорится, что она работает на основе технологий Siemens и по ее лицензии.

На российском сайте Siemens "Интеравтоматика" упоминается как "партнер" немецкого концерна. В немецкой компании настаивают на своей непричастности.

"Мы расследуем причастность "Интеравтоматики" к эксплуатации газовых турбин и оказанию любых других услуг. Если сведения подтвердятся, мы будем принимать все необходимые и доступные меры, чтобы прекратить как можно скорее эту деятельность", — сказали агентству в Siemens.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что в Крым были поставлены газовые турбины Siemens, несмотря на санкции Евросоюза, которые запрещают европейским компаниям поставлять в Крым энергетические технологии.

Немецкая компания Siemens AG сразу же отреагировала, что не поставляла турбины в Крым в обход санкций ЕС и выполняет все ограничения по экспортному контролю.

Позднее немецкая компания Siemens заявила, что не будет обслуживать ввозимые из России в Крым турбины, если эти данные подтвердятся, и подтвердила, что если недавно купленные турбины из России были действительно отправлены в Крым, то это будет очевидным нарушением контрактных договоренностей.

По материалам: Ведомости
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Теги: крым , оккупация крыма , блокада крыма , европа , евросоюз

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Названа компания, поставляющая турбины Siemens в Крым | Экономика | Дело
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