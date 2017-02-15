Россия оккупировала Крым при мягкой позиции Обамы — Трамп

15 февраля 2017, 15:45
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Дональд Трамп продолжает обсуждать тему оккупации Россией украинского Крыма

Увеличить картинку Фото: Facebook Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп задался вопросом, был ли его предшественник Барак Обама, при котором Россия оккупировала Крым, слишком мягок с Россией.

"Крым был захвачен Россией во время администрации Обамы. Занимал ли Обама слишком мягкую позицию в отношении России?" — написал Трамп в среду в своем микроблоге в Твиттере.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией в Украине и "вернет Крым".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду журналистам, что Россия не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма Украине.

"Эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами", — подчеркнул Песков.

А официальный представитель МИД России Мария Захарова решила сострить и сказал, что Москва "свои территории не возвращает".

Раздел: >
Теги: дональд трамп , барак обама , оккупация крыма , крым

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.