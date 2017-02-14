Трамп дал понять, что ждет от правительства России возвращения Крыма — Белый дом

14 февраля 2017, 21:30
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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на возвращение Крыма в состав Украины

Трамп дал понять, что ждет от правительства России возвращения Крыма — Белый дом | Политика | Дело Увеличить картинку

"Президент Трамп очень ясно дал понять, что он ждет от правительства России деэскалации насилия на Украине и возвращения Крыма", — сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя увольнение советника Трампа Майкла Флинна, которое было связано с контактами чиновника с российским послом, сообщает "Медуза" со ссылкой на Белый дом.

Press Briefing with Press Secretary Sean Spicer

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост. Причина отставки — его контакты с послом России Сергеем Кисляком. В ходе телефонной беседы, которая состоялась до инаугурации Дональда Трампа, Флинн, еще в качестве частного лица, обсуждал с российским дипломатом перспективы снятия американских санкций — при этом он не рассказал о содержании разговора вице-президенту Майку Пенсу.

Телеканал CNN со ссылкой на два источника передал, что были обнародованы доклады министерства юстиции, в которых месяц назад администрации Трампа были даны предупреждения о том, что Флинн потенциально мог подвергаться шантажу русскими.

Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности назначен генерал Джозеф Келлог, сообщила пресс-служба Белого дома.

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Трамп дал понять, что ждет от правительства России возвращения Крыма — Белый дом | Политика | Дело
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